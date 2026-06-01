四季折々の風景が楽しめる三重県津市のレッドヒルヒーサーの森では、温帯スイレンの花が咲きはじめています。温帯スイレンは、日本をはじめ温帯地域で自生している植物です。スイレンの絵画で有名なフランスのモネの庭園をイメージさせる池には、5月中旬から花が咲きはじめ、白やピンク、黄などやさしい色合いの花を咲かせています。29日はスイレンの葉が風に仰がれて水面を「チョウ」が羽ばたくような光景も見られました。温帯ス