豊かな海を育む森づくりを通して持続可能な開発目標SDGsについて学んでもらおうと5月30日、三重県いなべ市の梅林公園で、地元の親子連れらが参加した植林活動が行われました。中部国際空港セントレアが「山づくりから始める海づくり」をキーワードに、伊勢湾につながる河川の上流で行っている森づくりの一環で、三重県内の自治体と連携して行うのは初めてとなります。30日は、セントレアの社員といなべ市内の親子連れら、あわせて