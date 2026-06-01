高齢の親が一人で暮らしていると、子どもは常にどこかで不安を抱えています。転倒、急病、火の不始末、認知機能の低下。本人が「大丈夫」と言っていても、実際には小さな危うさが積み重なっていることがあります。その限界が、ある夜突然、家族の前に現れることもあります。「大丈夫」が口癖だった母…深夜の電話で崩れた日常会社員の誠さん（仮名・54歳）は、地方で一人暮らしをする母・敏子さん（仮名・82歳）から、深夜2時に電