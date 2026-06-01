「もし数億円の資産があったら、会社なんて辞めて自由に暮らしたい」―そう考える人は少なくないでしょう。しかし、十分な資産を持ちながらも、あえて“普通の会社員”として働き続ける会田さん（46歳・仮名）。その背景にあるのは、幼少期に見てきた「働かずに家にいた父親」の存在でした。“隠れ億リーマン”の生き方から見えてきた、資産形成の先にある「本当の豊かさ」とは？CFPの伊藤寛子氏が解説します。総額3億円を保有も