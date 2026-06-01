専用のロープなどを使って、樹木を傷めずに木に登り安全性と速さを競う「ツリークライミング」の日本代表を決める大会が、三重県度会町で開かれました。樹木に携わる人たちの技術を高め、交流を深めることなどを目的に、愛知県に本部を置き、林業従事者や造園業者などが加盟するJASが全国各地で開いている大会です。13回目となった今年の大会には、県内外から15人が出場、予選2日目となった5月30日は、参加者が安全帯やヘルメット