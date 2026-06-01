4月、4つの小学校が統合してできた新しい小学校の開校記念イベントが5月30日、三重県松阪市で開かれました。松阪市の4つの小学校が統合し、今年4月新たに開校した東部北小学校。30日の開校記念イベントには、東部北小学校の児童、約200人ほか地域の住民や保護者らが参加しました。イベントでは、服部亜由美校長が「子どもたちの頑張っている姿を見てもらい、地域の大人同士もつながれる一日にしてほしい。地域全体で、新しい学校を