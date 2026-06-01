三重県熊野市では、ホタルが乱舞し始め、幻想的な光景となっています。「ホタルの里」として知られる熊野市五郷町の大井谷地区では、近くに住む人たちが、餌のカワニナの保護や、ホタルの観賞に最適な時間帯の照明を減らすなど、環境に配慮しています。夜になると川沿いや木々の周囲を、何十匹ものホタルが光をともして飛び交い、乱舞しています。熊野市によりますと、大井谷地区にはゲンジボタルやヘイケボタル、ヒメボタルが生息