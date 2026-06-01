教習車も“ハイブリッド”が当たり前に？運転免許を取得する際に、多くの人がお世話になったであろう教習車。その教習車に使うことを主として生まれた、その名も「トヨタ教習車」が、2026年5月12日にフルモデルチェンジを実施しました。過去にはタクシーなどに使われることが多かった「コンフォート」をベースとした「コンフォート教習車」を販売していたトヨタでしたが、2018年1月に生産が終了したあとは「カローラアクシオ（