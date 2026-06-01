「知らない人多すぎ！」クルマに貼られた「ちょうちょマーク」の意味に“反響殺到”！道路を走るクルマには、ドライバーの状況を周囲に知らせるための様々なステッカーが貼られています。免許を取り立ての人がつける「若葉マーク」や、高齢のドライバーがつける「四つ葉のマーク」は多くの人に認知されていますが、なかには緑色と黄色で描かれた「ちょうちょ」のようなマークを見かけることもあります。【画像】「知らない人多