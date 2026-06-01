私はセリナ。テーマパークへ行くのに誘わなかったことで激昂した夫イッペイの様子にショックを受けた娘ラン。翌朝も怯えた様子で、「また壁を殴るのかな」と不安を口にします。学校に付き添って送り届けたのですが、出社後も気持ちが晴れず、会社の先輩に相談。イッペイが壁を殴って流血したことや現在ホテルに避難していることを話すと、先輩はみるみる顔色を変えました。そして「このまま離れて暮らしたほうがいい」と慌てたよう