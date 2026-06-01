「子どもが2人だとラクでいいよね〜。うちは3人もいるから大変だよ！」……そんなふうに子どもの数でマウントを取られたら、ついイラッとしてしまいますよね。悪気はないのかもしれませんが、言われた側としては「育児にラクな瞬間なんて一度もないのに」と、心のシャッターが閉まるような感覚になりそうです。『妹は子どもが3人いて、わが家は2人。「お姉ちゃんはラクでしょ、こっちは大変で……」とばかり言われます』妹さんにマ