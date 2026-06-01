＜LIVゴルフ第8戦 at 韓国最終日◇31日◇アシアドCC（韓国）◇7024ヤード・パー70＞ホアキン・ニーマン（チリ）とテイラー・グーチ（米国）がトータル12アンダーで並びプレーオフに突入。18番パー4で行われ、1ホール目でバーディを奪ったニーマンが優勝。昨年7月イングランド大会以来となる、LIV8勝目を挙げた。【写真】これが600万円！ LIVメンバーの証し“ゴールドメダル”トータル11アンダー・3位にブライソン・デシャンボー