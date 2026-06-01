＜UNCヘルス選手権 最終日◇31日◇ローリーCC（ノースカロライナ州）◇7133ヤード・パー70＞米男子下部コーン・フェリーツアーは、トータル10アンダーで並んだ30歳アルバロ・オルティス（メキシコ）とロス・スティールマン（米国）のプレーオフに突入した。18番パー4で行われ、1ホール目でバーディを奪ったオルティスが優勝。下部初優勝を果たした。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”トータル8アンダー・3位タイ