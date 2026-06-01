6月1日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 「台風6号接近で下り坂 明日は大雨注意」 今日の天気 今日の熊本県内は、台風6号が南から北上し、台風の北側に前線もあるため、天気は下り坂となりそうです。午前中は晴れる所もありますが、夕方頃からは時々雨が降るでしょう。 明日の天気 明日2日は台風が九州へ最も近づく見込みで、県内広い範囲で雨が降り、日中を中