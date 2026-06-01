茨城県つくば市の自動車ディーラー「ホンダ茨城南」が整備業者に修理業務を委託した際、車や部品を無償で運搬させたとして、公正取引委員会が下請法違反を認定し、再発防止や、業者が負担した額の支払いを求めて勧告する方針を固めた。関係者への取材で1日、分かった。関係者によると、同社は2024年秋以降、顧客から修理を依頼された車を10社以上の整備業者に引き渡したり、受け取ったりする際、無償で運搬させた。費用を委託