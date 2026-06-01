ファミリーマートはセブン銀行ときょう6月1日より、ファミリーマート独自デザインの「ファミマATM」の設置とATMサービスの提供を開始した。【写真】チョコがたっぷり！甘じょっぱさがたまらない「塩バターチョコパン」同社とセブン銀行が2025年9月に基本合意書を締結。2026年3月にファミリーマート国内店舗におけるATM設置契約を正式に締結した。全国のファミリーマート店舗（AFCを除く）において、「ファミマATM」の設置を順