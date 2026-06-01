日経平均株価が初めて6万7000円を超えました。1日の東京株式市場は先週末のアメリカ市場でテクノロジー関連銘柄の株価が上昇した流れを受けて、AIや半導体関連株への買い注文が先行しました。平均株価は取引時間中に初めて6万7000円の大台を超えました。