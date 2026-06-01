発達障害ともかかわりが深い脳機能「ワーキングメモリ」とはいったい何？ 情報を一時的に保管＆処理する 近年、ワーキングメモリという脳機能が注目を集めています。ワーキングメモリとは、作業を行うために必要な情報を一時的に脳で保管し、処理する機能のことです。短期記憶を発展させた認知心理学の概念で、日本語では作業記憶や作動記憶などと呼ばれています。 ワーキングメモリには「言語性ワ&