昆虫の擬態と植物の擬態、どちらがすごい？植物が擬態する理由 子孫を残すために擬態する植物もなかなか 自然界では動物、特に昆虫が擬態することはよく知られています。花に擬態するハナカマキリ、木の皮に擬態するキノカワガ、枝に擬態するシャクガの幼虫などたくさんいます。鳥などの敵から身を隠すためか、かくれて獲物を狙うためです。 植物も負けてはいません。フェイク昆虫ともいうべき植物は、ランのなかまにたくさ