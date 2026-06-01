体に与える影響が大幅に異なる「油」と「脂」の違いとは 常温で液体の油と固体の脂 脂質には、大きく分けて「油」と「脂」の２種類があります。どちらも「あぶら」ですが、その特徴や原料は異なります。 油は常温で液体のもの。サラダ油やごま油など、いわゆる植物性油脂と呼ばれるもののほとんどが該当します。植物は種や胚芽、果肉などに油分を含んでおり、これを搾って抽出したものが植物性油脂と呼ばれます。 一方、脂