ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月1日（月）〜6月7日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【射手座（いて座）】生活習慣を見直すタイミング。余裕のあるライフスタイルを考えると良いでしょう。睡眠が浅い人は、家族や恋人と相談して、枕の位置