ポルトガル中銀総裁躊躇せず行動すべき、景気減速よりもインフレを懸念 ポルトガル中銀のペレイラ総裁は、ECBは躊躇せず行動すべきだと述べた。 消費者物価の上昇圧力が高まっている、ECBは躊躇せず行動すべきだ。二次的影響が生じる前に早めに行動する方がいいだろう。私は大幅な景気減速よりもインフレ問題をより懸念している。 5月末で退任したデギンドス副総裁もインフレリスクを警告した。 世界は供給ショック