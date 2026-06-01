Aurender「A20」 エミライは、AurenderとFerrum Audioブランドの製品について、7月1日から出荷価格を改定する。「継続的に進む円安傾向及び本国における製造コストの上昇による製品価格の値上げに際し、仕入れコスト上昇分の吸収が極めて困難となっている」と理由を説明している。 各ブランドの価格改定対象製品は以下のとおり。なおFerrum Audioの製品はいずれもオープンプライスだが、平均約11％の値上げとなる。