「OpenEvidence」は医療従事者向けにゼロから構築された医療AI・臨床意思決定支援プラットフォームで、臨床上の疑問に対して医学論文やガイドラインなどのエビデンスに基づく回答を得るために使われるサービスです。今回は、医療従事者でない一般人からの相談にも分かりやすく答えてくれるのかどうかを確かめるため、実際に編集部員が悩まされている症状について相談してみました。OpenEvidencehttps://www.openevidence.com/Most