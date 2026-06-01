台風6号は暴風域を伴い、沖縄本島地方に接近しています。那覇市から中継です。【写真を見る】台風接近中の沖縄本島地方 全域に暴風警報発表航空各社も全便欠航このあと風速25m以上の暴風域に入る見込み【台風6号】台風6号沖縄本島に接近中【画像で確認！】いつ・どこに？台風6号の進路那覇市の国道58号沿いにある琉球放送の正面玄関からお伝えしています。台風の接近に伴い、きょう午前6時ごろまでに沖縄本島地方全域に