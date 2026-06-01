アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書をめぐり、トランプ大統領が修正を求めたと報じられる中、イランメディアは、イランも「独自の修正を加える」方針だと伝えました。アメリカとイランの停戦を60日間延長して核問題を話し合うための覚書について、イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は5月31日、情報筋の話として、アメリカとのやり取りは続いているとしたうえで、「イランも当然ながら独自の修正を加えることになる」と報