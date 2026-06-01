南米コロンビアの大統領選挙の投開票が行われ、現政権を引き継ぐ左派候補と、極右の候補が決選投票に進むことになりました。コロンビアで先月31日に投開票が行われた大統領選挙には11人が立候補していました。選挙管理当局によりますと、開票率99.21%の時点で、当選に必要な過半数の票を獲得しておらず、極右のエスプリエジャ候補とペトロ大統領の盟友で左派のセペダ候補の上位2人が、決選投票に進むことになりました。選挙戦では