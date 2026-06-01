読売文学賞を受賞したエッセイスト、編集者の湯川豊（ゆかわ・ゆたか）さんが５月３０日、低酸素脳症で死去した。８７歳だった。告別式は近親者で行う。喪主は妻、有紀子さん。慶応大文学部卒業後、文芸春秋に入社。「文学界」編集長や同社取締役を歴任し、須賀敦子、丸谷才一ら多くの作家と関わった。東海大教授なども務めた。名文家としても知られ、「イワナの夏」「夜明けの森、夕暮れの谷」など自然の息吹を感じさせるエ