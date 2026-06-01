北野建設スキー部は１日、ノルディック複合男子で五輪３大会連続メダリストの渡部暁斗氏がゼネラルマネージャー（ＧＭ）に就任することを発表した。昨シーズン限りで現役を引退した渡部氏は、「この度、伝統ある北野建設スキー部のゼネラルマネージャーに就任いたしました。新たな立場に身の引き締まる思いですが、引き続き世界トップレベルで結果を残し続けるチームを目指してまいります。至らぬ点もあるかと思いますが、チー