俳優の石原良純（64）が1日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に出演。5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐・松本潤との“関係”について語る場面があった。嵐は31日、東京ドームでラストツアーを完走し、約26年半の活動に終止符を打った。ライブ最終盤に、メンバー5人は計30分間にわたってあいさつし、リーダーの大野智（45）は「みんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けます」と呼