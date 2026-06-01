NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第21話が5月31日放送され、世帯平均視聴率は10・8％だったことが1日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・3％だった。大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。第21回あらすじは、秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）は、荒木村重