31日昼ごろ、大館市比内町扇田の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと31日午後0時50分ごろ、大館市比内町扇田字押切の自宅敷地内にクマ1頭がいるのを、家にいた80代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約5メートル、目撃された場所は扇田地区米代川河川緑地に面した地域で、近くには扇田こども園があります。警察が注意