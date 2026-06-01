31日昼ごろ、湯沢市字東松沢の山林でクマが目撃されました。近くには湯沢高校があり、警察が注意を呼びかけています。湯沢警察署の調べによりますと31日午後0時40分ごろ、湯沢字東松沢の山林を歩いていた湯沢市の40代の女性が山林内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約100メートルで、湯沢高校がある地域です。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警