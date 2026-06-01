トリケミカル研究所はマドを開けて買われ、一気に年初来高値を更新した。前週末５月２９日取引終了後に第１四半期（２～４月）連結決算を発表し、売上高は７４億８８００万円（前年同期比１４．０％増）、純利益は１８億５５００万円（同５３．６％増）だった。これが評価され、投資資金を呼び込んでいる。 主要な販売先である半導体業界で生成ＡＩの普及に伴うデータセンター投資が拡大していることや、