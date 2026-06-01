ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓはやや軟調。前週末５月２９日取引終了後、５月度の月次営業速報を発表。既存店売上高は前年同月比２．９％増と、前月に続きプラス基調を維持した。既存店の客数は同３．３％増、客単価は同０．４％減だった。全店ベースの売上高は同１０．５％増と好調だった。これに対する株価の反応は限定的となっている。 出所：MINKABU PRESS