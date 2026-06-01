ＩＮＰＥＸが続落。５月２９日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前日比１．５４ドル安の１バレル＝８７．３６ドルと下落した。トランプ米大統領が同日、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して最終判断のための会議を行うと投稿した。これを受け米国とイランの交渉進展に向けた期待が高まり、原油価格は下落した。ただ、最終合意に向けての不透明感はなお強く、ＷＴ