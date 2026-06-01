ｎｍｓホールディングスはストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４７１円でカイ気配となっている。ワールドホールディングスは前週末５月２９日の取引終了後、持ち分法適用関連会社であるｎｍｓに対し完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格の１株５４０円にサヤ寄せする動きを見せている。 買付予定数の下限は６４８万８００株で、上限は設定しな