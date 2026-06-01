キオクシアホールディングスが大幅高で３連騰。７万円台に突入し、新値追いの展開となっている。前週末２９日の米株式市場でフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は横ばい圏となった一方、キオクシアと同業のサンディスク＜SNDK＞は４連騰で新高値をつけるなど気を吐いた。半導体メモリーの価格高騰による業績押し上げ効果が意識されるなか、週明け１日の東京市場ではモメンタム株への資金流入も続き、キオクシア