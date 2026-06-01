サンリオが大幅続伸している。５月２９日の取引終了後に、常務取締役の不適切な報酬受給の疑いに関する特別調査委員会の調査報告書を受領したと発表したことを受けて、アク抜け感が強まったとの見方から買われているようだ。 同事案は、常務取締役が兼任していた米国子会社のＣＥＯとして、米国子会社から受領していた各種給付のうち、同社の指名・報酬諮問委員会により決定された報酬とは別に支給されていた給付に関するも