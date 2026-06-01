午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４５９、値下がり銘柄数は１０７３、変わらずは２４銘柄だった。業種別では３３業種中１２業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、サービス、電気機器、金属製品など。値下がりで目立つのは輸送用機器、鉱業、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS