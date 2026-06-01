JR西日本によりますと午前８時５５分ごろ、山陽本線の東岡山駅付近の踏切を確認したため、赤穂線の一部列車に約１５分遅れや一部区間で運転取り止めがでています。 西大寺～岡山［一部列車遅延］長船～西大寺［運転取り止め］ JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。