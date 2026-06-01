ヒロセ電機が３日続伸し連日の上場来高値更新となっている。５月２９日の取引終了後に自社株１１６万３５３４株（消却前発行済み株数の３．２６％）を６月５日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は３４５３万４３５株となる。 出所：MINKABU PRESS