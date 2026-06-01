「カロリーゼロなら安心」と思って飲んでいる方は多いのではないでしょうか？ しかし、人工甘味料が身体のホルモン反応に影響を与える可能性があることが、研究によって示唆されています。口の中で「甘い」と感じるだけで起きる生理的な反応や、腸内環境を通じたインスリンへの関わりなど、カロリーの有無だけでは測れないメカニズムについて解説します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分