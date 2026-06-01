【その他の画像・動画等を元記事で観る】 70歳・古希を迎え、ソロ活動を本格始動している桑田佳祐。6月24日リリースの最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」のリリースが迫るなか、あらたな情報として、カンロ新企業CM『Sweetな未来へ!!』に桑田佳祐が作詞・作曲・歌唱、そして本編へ出演することが発表された。 ■予定外となる4曲の書き下ろしCM楽曲をサプライズ提供 カンロは、「Sweeten the Future 心がひと