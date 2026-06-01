【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、7月22日に42枚目となるニューシングルをリリースすることが決定した。 ■新曲のフォーメーションは6月7日放送の『乃木坂工事中』にて発表予定 自身最長となる東京ドーム3daysを開催し、3日間で14万人のファンと共に14回目のバースデーライブを終えた乃木坂46。夏の全国ツアー『真夏の全国ツアー2026』を控えるな