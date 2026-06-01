1日10時現在の日経平均株価は前週末比484.59円（0.73％）高の6万6814.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は459、値下がりは1073、変わらずは24と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を422.38円押し上げている。次いで東エレク が174.99円、キオクシア が112.63円、村田製 が70.80円、リクルート が66.88円と続く。 マイナス寄与度