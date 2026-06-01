人の関節の位置からどのような状態なのかを把握する「行動認識AI」のイメージ（アジラ提供）ビル屋上や駅のホームに設置した防犯カメラの映像を人工知能（AI）で解析し、飛び降りの予兆がある人を救う仕組みを、全国約40の駅や商業施設が導入していることが1日、分かった。映像解析を手がけるAI企業「アジラ」（東京）がシステムを提供。飛び降り自殺を試みようとした少なくとも2人の命を助けるきっかけになったという。アジラ