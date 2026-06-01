ファミリーマートの店内でATMをお披露目する同社の小谷健夫社長（左）と、セブン銀行の松橋正明社長＝1日午前、東京都港区コンビニ大手ファミリーマートは1日、東京都内の店舗でセブン銀行が手がけるATMのサービスを開始する。従来設置のATMではできなかった行政手続きや電子マネーのチャージもできるようになり、利便性が向上する。ファミマは今後4年程度で、全国の既存のATM約1万6千台を全て置き換える計画だ。セブン銀は国内