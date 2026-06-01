5月31日に日本テレビ系列で生中継されたキリンチャレンジカップ2026「サッカー日本代表VSアイスランド代表」（後7・20）の平均世帯視聴率が15・3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが1日、分かった。平均個人視聴率は10・4％だった。世帯の毎分最高視聴率は午後9時23分の19・3％、個人の同視聴率は午後9時22、23分の12・9％。日本代表がアイスランド代表に1―0で勝利する直前の場面だった。11日に開幕するW杯北中