テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は1日の放送で、5月31日に東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半にわたるグループ活動に区切りをつけた嵐のラストライブの様子を、ファンの声をまじえながら振り返った。番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一はメンバー5人とさまざまな番組で共演し、親交も深いことで知られる。ライブの配信を視聴したといい